Niemcy: Czy należy skazać seniorów na śmierć?

- Ratujemy ludzi, którzy tak czy owak umrą za pół roku - taka wypowiedź Borosa Palmera (Zieloni), burmistrza Tybingi, wywołuje w Niemczech sporo emocji. Burmistrz ma na myśli seniorów, zwłaszcza tych powyżej 80-tego roku życia. To oni stanowią dwie trzecie ofiar śmiertelnych koronawirusa. Przekaz jest taki, że w zasadzie nie warto się skupiać na ich losie, gdyż znika z pola widzenia sprawa ważniejsza, jaką jest przyszłość młodszego pokolenia zagrożonego pauperyzacją w chwili, gdy stoi gospodarka i kraj wkracza w kryzys gospodarczy. Wniosek z tego jest taki, iż należy jak najszybciej wracać do normalności znosząc ograniczenia czasów epidemii. W końcu liczy się przyszłość, a nie przeszłość.

Taki pogląd ma w Niemczech coraz więcej zwolenników. Najbardziej prominentnym z nich wydaje się być przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble (CDU). - Gdy słyszę, że wszystko inne schodzi na dalszy plan wobec konieczności ochrony życia, to twierdzę, że nie jest to w porządku - oświadczył w jednym z wywiadów. Zdaje sobie on przy tym sprawę z tego, że w artykule pierwszym niemieckiej ustawy zasadniczej mowa jest o nienaruszalności godności człowieka, której ochrona jest obowiązkiem wszelkich władz państwowych. - Nie wyklucza to jednak, że że wszyscy musimy umrzeć - mówi 78-letni Schäuble, zaznaczając, że jest w grupie największego ryzyka i jest gotowy na śmierć. Wygląda na to, że podobnej postawy oczekuje od swych rówieśników, którzy nie powinni mieć nadmiernych oczekiwań od społeczeństwa.