USA: Chaotyczna wojna z epidemią

W mieście Nowy Jork, w którym mieszka prawie 9 milionów ludzi – a kolejne kilka milionów to turyści i mieszkańcy okolicznych stanów codziennie przyjeżdżający tam do pracy – zamknięto nawet wszystkie teatry na Broadwayu. To ewenement w historii miasta. Wcześniej światła zgasły tam tylko na dwa dni po terrorystycznych atakach 11 września 2001.

Ameryka odstaje np. od Polski czy innych europejskich krajów, które podejmują drastyczniejsze środki zaradcze. Amerykanie pospiesznie wracający z Europy mówią, że są zdziwieni brakiem kontroli medycznej na lotniskach. – To była farsa. Setki ludzi w jednym pomieszczeniu, podróżni z różnych samolotów, z różnych stron świata. Gdyby nas chcieli jakimś wirusem wykończyć to właśnie w taki sposób – mówi Polak z obywatelstwem amerykańskim, który w sobotę przyleciał z Londynu na nowojorskie lotnisko w Newarku. Nikt nie pyta o to, czy podróżni wracają może z Włoch, nikt nie wymaga poddania się kwarantannie.

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia w USA jest mniej łóżek szpitalnych per capita niż w większości innych krajów – nawet w Chinach i we Włoszech, gdzie służba zdrowia nie nadąża z niesieniem pomocy chorym. – Nie jesteśmy przygotowani na nagły wzrost liczby pacjentów. Próbujemy szykować się na to, co jest teraz, ale nie jestem pewien, czy to wystarczy na to, co będzie za dwa tygodnie czy miesiąc – mówił jeden z nowojorskich lekarzy.