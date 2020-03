Wirus niszczy sztukę

Jeśli dojdzie do odwołania kolejnych koncertów i spektakli, polską kulturę czekają straty porównywalne do tych lub większe, jakie były związane z okresem żałoby po katastrofie prezydenckiego samolotu w kwietniu 2010 r.

Sieci kin obniżają ceny biletów, a i tak frekwencja znacząco spada. W najgorszej sytuacji znajdą się prywatne instytucje, które mogą ponieść straty z tytułu niesprzedanych lub zwróconych biletów. Jeśli do tego dojdzie – same będą musiały sobie z tym radzić.

– Koronawirus może nam wbić nóż w plecy – powiedział dyrektor Wojciech Kępczyński. – Wszyscy artyści biorący udział w „Aidzie" są zatrudnieni na umowę o dzieło, a jest ich siedemdziesięciu. Jeśli nie będziemy grać – wszyscy pozostaną bez środków do życia. Mamy bilety wyprzedane na trzy miesiące. Strach pomyśleć, co się stanie, jeśli będziemy musieli odwoływać spektakle. Kto zagwarantuje, że widzowie powrócą? A jeśli wirus potrwa dłużej? Czuję się zaskoczony, bo gdy szalała grypa, nikt nie myślał o odwoływaniu spektakli.

Podobnie rzecz się ma z dużymi klubami, które mają możliwość organizacji koncertów z publicznością liczącą więcej niż tysiąc osób. Dotyczy to m.in. stołecznej Stodoły, Palladium czy Progresji. Jak dowiedzieliśmy się w Stodole, kierownictwo klubu zaleca śledzenie informacji. Tymczasem na czwartek i piątek zaprasza na dwa koncerty Kultu. W Palladium w sobotę ma wystąpić Happysad. W kolejnym tygodniu warszawski Torwar gości powracający po latach show Gregorian.

– Jesteśmy w kontakcie z miastem – mówi Szymon Miszczak, szef krakowskiej Mastercard Off Camery, która ma się odbyć w dniach 24 kwietnia – 3 maja. Pracujemy, ale sytuacja jest dynamiczna.

Podobne dylematy ma Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który wybitnych dokumentalistów powinien ściągnąć do Krakowa między 31 maja a 7 czerwca.

– Przygotowujemy wszystko, to festiwal jubileuszowy, 60. – mówi. – Myślimy o różnych wariantach, nawet o festiwalu w internecie. Choć nie wiem, jak mielibyśmy się z takiej imprezy rozliczyć. To przecież są dotacje, sponsorzy, koszty licencji, rezerwacje hoteli, wynajem kin. Najwięcej optymizmu zachowuje Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie, planowanego na 1–6 maja.

– Na razie nic nie wskazuje na to, żeby festiwal miał się nie odbyć – mówi.

Tymczasem katastrofę przeżywa globalny przemysł filmowy. Straty związane z zamrożeniem potężnego rynku chińskiego wynoszą już 2 miliardy dolarów. SXSW – jedna z największych imprez kulturalnych świata, poświęcona filmowi, muzyce, rozrywce, technologii, odbywająca się co rok w Teksasie – została odwołana. Po raz pierwszy od 34 lat.

Nie będzie festiwalu filmowego w Teheranie. We Francji odwołano już canneńskie targi telewizyjne MipTV. Z biura majowego festiwalu filmowego w Cannes przychodzą jeszcze do dziennikarzy mejle o przygotowaniach do imprezy, jednak coraz bardziej zdradzają nerwowość.