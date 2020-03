Paliwowa wojna z wirusem w tle

To przede wszystkim efekt pokerowej strategii, z jakiej już w innych obszarach był znany saudyjski następca tronu, książę Mohammed bin Salman. Gdy w piątek na spotkaniu w Wiedniu kartelu OPEC z Rosją Moskwa odrzuciła ofertę Rijadu, by ograniczyć o kolejne 1,5 mln baryłek dziennie łączne wydobycie ropy i powstrzymać załamania kursów z powodu koronawirusa, Saudyjczycy uznali, że muszą pokazać, kto rządzi na rynku czarnego złota. I postanowili zalać świat ropą.

Epidemia już spowodowała, że popyt na surowiec się załamał. Same Chiny były do tej pory odpowiedzialne za blisko jedną szóstą globalnego importu ropy oraz za 80 proc. wzrostu zapotrzebowania na to paliwo. Paraliż chińskiej gospodarki radykalnie ograniczył popyt na ropę. A każdy dzień powiększa skalę strat: w tym tygodniu gospodarczą działalność praktycznie zawiesiły Włochy – trzecia gospodarka Unii.

Arabia Saudyjska już raz odkręciła kurki z ropą – było to w 1985 r., po latach ograniczania dostaw. Ten szok w bardzo wymiernym stopniu przyczynił się do rozpadu sześć lat później Związku Radzieckiego. Także dziś saudyjski koncern Aramco wydobywa ropę najtaniej ze wszystkich głównych graczy: to koszt 2,8 dol. za baryłkę wobec 16 dol. w przypadku ExxonMobil i 20 dol. Rosneftu. Saudyjczycy jako jedyni mają także ok. 2,5 mln baryłek wolnych mocy produkcyjnych, które mogą z dnia na dzień uruchomić.