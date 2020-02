Wirus atakuje igrzyska i Euro 2020

Piłkarskie mistrzostwa w czasach epidemii to duży problem, bo pierwszy raz w historii europejska federacja rozsiała je po całym kontynencie. Na liście gospodarzy jest 12 miast, większość reprezentacji odwiedzi co najmniej dwa. Często odległe, bo na przykład Rzym i Baku, gdzie rywalizują zespoły z grupy A, dzieli 3 tys. kilometrów. To oznacza zarówno podróże piłkarzy, jak i olbrzymią cyrkulację kibiców.

Mecze Euro 2020 z trybun obejrzy około 3 mln osób – tyle wejściówek oficjalnie trafiło do sprzedaży. Na igrzyskach w Tokio – Japonia to czwarte największe ognisko wirusa na świecie – fanów będzie więcej (7,8 mln biletów), ale skupionych na małej przestrzeni.

Organizatorzy swój optymizm w dużej mierze opierają na wierze w to, że koronawirus zniknie wraz z przyjściem lata, czyli wyższych temperatur i większej wilgotności. Epidemiolog Michael Osterholm z Uniwersytetu Minnesota na łamach „Time'a" wyjaśnia jednak, że to „myślenie życzeniowe" i „nie istnieją żadne dane popierające taką teorię".

Japończycy na razie ograniczyli liczbę uczestników maratonu w Tokio do kilkuset najlepszych biegaczy i przełożyli szkolenie dla 80 tys. wolontariuszy obsługujących igrzyska. Do 15 marca zawieszono rozgrywki ligi piłkarskiej. Nie wiadomo, co ze sztafetą niosącą olimpijski ogień, która dotrze do Japonii w drugiej połowie marca. Jej plan zakłada, że 10 tys. osób w 121 dni odwiedzi 47 prefektur.