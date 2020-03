Wielka Brytania: Chora wiceminister mogła zarazić premiera Johnsona?

Posłanka za pośrednictwem Twittera podziękowała wszystkim, którzy życzyli jej powrotu do zdrowia. Stwierdziła także, że wierzy, że najgorsze już za nią.

"Bardziej martwi mnie moja 84-letnia mama, która jest ze mną i dzisiaj zaczęła kaszleć. Jutro zostanie poddana testom. Zachowujcie bezpieczeństwo i myjcie ręce" - podkreśliła we wpisie w medium społecznościowym.

Thanks for so many good wishes. It’s been pretty rubbish but I hope I’m over the worst of it now. More worried about my 84yo mum who is staying with me and began with the cough today. She is being tested tomorrow. Keep safe and keep washing those hands, everyone.