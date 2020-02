Chiny: Masz wirusa? Zgłoś się, zapłacimy

Qianjiang liczy ok. miliona mieszkańców i znajduje się ok. 150 km od Wuhan. Jak dotąd w mieście tym wykryto 197 przypadków zarażenia koronawirusem. Aby zachęcić mieszkańców do tego, by nie ukrywać ewentualnego zarażenia wirusem, władze obiecują wypłatę kwoty do 10 tys. juanów tym, którzy wobec pojawienia się symptomów choroby dobrowolnie zgłoszą się do lekarza.

Poniżej dalsza część artykułu