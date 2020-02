Korea Płd.: Liczba zachorowań w ciągu doby wyższa niż w Chinach AFP

Liczba nowych zachorowań spowodowanych koronawirusem 2019-nCoV w Korei Południowej w ciągu ostatniej doby wzrosła do 505 co oznacza, że liczba chorych na COVID-19, chorobę wywoływaną wirusem, wzrosła do 1766.