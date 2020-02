Sondaż: Polska gotowa na epidemię? 61,4 proc. ankietowanych: Nie

Jak dotąd z powodu zarażenia się koronawirusem na całym świecie zmarło 2811 osób, zaraziło się nim 82455 osób. Koronawirus pojawił się w grudniu 2019 roku w Chinach. Obecnie - poza Chinami - jego największe ogniska istnieją we Włoszech, Iranie i w Korei Południowej.

W Polsce jak dotąd nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Doniesienia mediów o wykrycia choroby w Łódzkiem i w Małopolsce nie potwierdziły się.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy ich zdaniem Polska jest gotowa na możliwą epidemię koronawirusa.

Na tak zadane pytanie 61,4 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie".

24,7 proc. odpowiedziało "tak".

13,9 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Przygotowanie za niewystarczające uznaje 4 na 5 osób w wieku do 24 lat i prawie 60% respondentów, którzy skończyli 50 lat. Biorąc pod uwagę wysokość dochodów najwięcej osób negatywnie oceniających przygotowanie do możliwej epidemii znajduje się wśród badanych zarabiających od 3001 do 5000 zł – blisko 70%. Z uwagi na miejsce zamieszkania odsetek ten jest najwyższy pośród osób żyjących w miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców – ponad 70% z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.