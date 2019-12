Korea Płn.: Kim wjechał konno na świętą górę. Z żoną

Wydarzenie miało miejsce w czasie, gdy Korea Północna przypomina USA o upływie terminu ultimatum przedstawionego przez Kim Dzong Una Waszyngtonowi po nieudanym szczycie z udziałem Donalda Trumpa w Hanoi.

W czasie szczytu strona północnokoreańska chciała uzyskać złagodzenie nałożonych na kraj w związku z rozwojem programu atomowego sankcji, w związku z krokami wykonanymi przez Pjongjang w celu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego (chodzi m.in. o zamknięcie poligonu atomowego Punggye-ri). USA uzależniają jednak zniesienie sankcji nałożonych na Koreę Płn. od pełnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Po szczycie w Hanoi Kim Dzong Un oświadczył, że USA mają czas do końca roku, by zmienić swoje podejście do Korei Północnej. Jeśli tak się nie stanie Korea Płn. może wznowić zawieszone po 2017 roku próby rakietowe z użyciem rakiet międzykontynentalnych i próby nuklearne.

Jak przypomina AP zazwyczaj wjazd Kima na świętą górę poprzedza podejmowanie przez niego ważnych decyzji państwowych. Góra jest obecnie silnie wiązana z dynastią Kimów - to tu, w obozie partyzanckim, miał przyjść na świat ojciec Kim Dzong Una, syn Kim Ir Sena, Kim Dzong Il.

- Imperialiści i wrogowie klasowi podejmują rozszalałe próby podważenia ideologicznej, rewolucyjnej i klasowej pozycji naszej partii - miał powiedzieć Kim Dzong Un.

W poniedziałek Kim uczestniczył w otwarciu wybudowanego od podstaw miasta Samjiyon u podnóża góry Pektu-San, które zostało przedstawione jako "uosobienie współczesnej cywilizacji".