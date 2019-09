Nowy okręt podwodny Kima mógł już zostać zwodowany Nowy okręt ma być zdolny do przenoszenia pocisków balistycznych. Na zdjęciu: Kim Dzong Un obserwuje wystrzelony pocisk AFP PHOTO / KCTV

Korea Północna może być o krok od zakończenia prac nad okrętem podwodnym zdolnym do odpalania pocisków balistycznych i stara się to ukryć - wynika ze zdjęć satelitarnych, do których dotarła stacja CNN.