Skąd Kim Dzong Un bierze Mercedesy?

Firma Daimler, właściciel marki Mercedes, oświadczyła, że nie wie, w jaki sposób limuzyny trafiły w ręce Kim Dzong Una. "Daimler nie prowadzi interesów z Koreą Północną od ponad 15 lat i ściśle przestrzega embarg UE i USA" - zapewnił koncern.

Pozarządowa organizacja Center for Advanced Defense Studies z Waszyngtonu w ogłoszonym we wtorek raporcie oświadczyła, że w latach 2015-2017 do Korei Północnej trafiły towary luksusowe z 90 państw. W raporcie nie ma informacji, by producenci samochodów uczestniczyli w nielegalnym procederze.

Dokument wskazuje, że egzekwowanie sankcji nałożonych na Pjongjang jest "rażąco niewystarczające", głównie z powodu różnic definicji pojęcia "towar luksusowy" obowiązujących w różnych krajach. Autorzy ocenili, że po przekroczeniu granicy międzypaństwowej towary nie są skutecznie śledzone. Według raportu, podobnie jest w przypadku sankcji nałożonych na reżim Baszara al-Asada.