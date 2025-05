06:42 Duda wezwał Trumpa, aby zmusił Putina do zawarcia pokoju

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do prezydenta USA Donalda Trumpa z apelem o wzmocnienie presji gospodarczej na Rosję, aby zmusić ją do zaprzestania wojny przeciwko Ukrainie. Zdaniem prezydenta, Trump jest jedyną osobą, która jest w stanie zmusić Putina do podjęcia rozmów.

- Ameryka może użyć różnych narzędzi ekonomicznych, żeby zmusić Rosję do przestrzegania pewnych działań - powiedział Duda w rozmowie z Axel Springer Global Reporters Network. - Jeśli więc ktoś może zmusić Władimira Putina do zawarcia pokoju, to jest to Ameryka, prezydent Stanów Zjednoczonych - dodał.

06:40 Obwód zaporoski: Rosjanie uderzyli 479 razy w ciągu doby

O przeprowadzonych atakach poinformował szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fiodorow. Rosyjskie wojska m.in.wysłały w poniedziałek 293 bezzałogowe statki powietrzne różnego typu i przeprowadziły 170 ostrzałów artyleryjskich.

06:28 Zmasowany atak dronów na Charków

W wyniku nocnego ataku Rosjan na Charków cztery osoby zginęły. Lokalne władze informują, że Rosjanie przeprowadzili kilka ataków, a w mieście zauważono co najmniej 20 dronów.

06:16 Podsumowanie poniedziałkowych wydarzeń