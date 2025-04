O sprawie poinformowała strona południowokoreańska. „Nasze wojsko przeprowadziło transmisje ostrzegawcze oraz oddało strzały ostrzegawcze po tym, jak około dziesięciu północnokoreańskich żołnierzy przekroczyło wojskową linię demarkacyjną we wschodnim obszarze strefy zdemilitaryzowanej (DMZ)” - przekazało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) dodając, że do incydentu doszło ok. godz. 17:00 czasu lokalnego.

Na granicy Korei Południowej z Koreą Północną padły strzały

„Nasze wojsko uważnie monitoruje działania wojsk Korei Północnej i podejmuje niezbędne kroki zgodnie z procedurami operacyjnymi” - dodało dowództwo z Korei Południowej. Według Seulu, niektórzy północnokoreańscy żołnierze, którzy weszli na teren strefy zdemilitaryzowanej, byli uzbrojeni.

Do przekroczenia linii demarkacyjnej mogło dojść przez przypadek podczas zwiadu prowadzonego przed planowanymi pracami w danym obszarze - podała południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na przedstawiciela miejscowego wojska.

W poniedziałek 7 kwietnia siły zbrojne Korei Południowej informowały, że ok. 1500 osób z Korei Północnej pracowało przy instalacjach z drutu kolczastego oraz prowadziło prace ziemne w strefie zdemilitaryzowanej w związku z ćwiczeniami wojskowymi prowadzonymi przez Pjongjang.