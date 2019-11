Pasażer na gapę też zawiera umowę z przewoźnikiem - wyrok TSUE

TSUE zastrzegł, że tak jest w wypadku wolnego dostępu do pociągu.

W rozpatrywanych przez TSUE trzech sprawach żaden z pasażerów (Kanyeba, Nijs i Dedroog) nie skorzystał z tych możliwości, a wezwania do zapłaty opłat dodatkowych zostały zignorowane. W związku z tym NMBS wniosła do sędziego pokoju w Antwerpii o zasądzenie od nich kwot w wysokości od 880,20 do 2394 euro. Belgijskie koleje podkreślały, że stosunki prawne między nią a każdym z pozwanych w postępowaniu głównym nie mają charakteru umownego, lecz regulacyjny, ponieważ nie nabyli oni biletu na przewóz.