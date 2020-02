Kwarantanna: kto płaci za pobyt w hotelu

Kwarantanna potrwa co najmniej 14 dni. Co z resztą przymusowego pobytu w hotelu?

O tym przepisy już nie mówią. Zwykle koszty przedłużenia pobytu ponoszą sami goście. W tym jednak wypadku nie przebywają w hotelu z własnej woli ani na podstawie umowy. Dlatego myślę, że poniosą je nie hotel, nie goście, ale władze lokalne lub państwowe, które organizują kwarantannę. Żądanie pieniędzy od turystów nie znajdowałoby podstawy prawnej i byłoby nie do przyjęcia także w aspekcie społecznym.

Gdyby jednak hotel wymagał od gości opłaty za kwarantannę, radzę odmówić i w razie dochodzenia należności powołać się na konieczność odbycia kwarantanny. To pewniejsza droga niż opłacenie rachunku i próba dochodzenia zwrotu na zasadzie odszkodowania od odpowiedzialnego podmiotu w obcym kraju.

Niestety, ustawa o imprezach turystycznych ich nie obejmuje. Za pobyt płacą więc sami lub władze lokalne, które poddały ich kwarantannie. Dotyczy to także pierwszych trzech dni przymusowego pobytu w hotelu, pensjonacie czy na statku. Podobnie turyści, którzy na własną rękę zarezerwowali pobyt np. we włoskiej miejscowości, do której wjazd i wyjazd został zamknięty.