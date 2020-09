Erdogan w akcji na Kaukazie

Nowym elementem starego konfliktu o Górski Karabach jest zdecydowanie mocne wsparcie Baku przez Ankarę.

Jeśli Azerbejdżan zechce rozwiązać ten problem na polu walki, będziemy go wspierać wszystkimi możliwymi środkami. Zrobimy wszystko, co konieczne, jeśli Azerbejdżan zażąda. Turcja i Azerbejdżan to dwa państwa, ale jeden naród, oświadczył w środę rządowej agencji Anadolu szef tureckiej dyplomacji.

Odnosząc się do opinii kandydata na prezydenta USA Joe Bidena i prezydenta Francji Emmanuela Macrona wzywających Ankarę do nieangażowania się w konflikt, minister odpowiedział jasno: Zamiast mówić „Turcja powinna się wycofać", powinni powiedzieć „Armenia powinna się wycofać z okupowanych ziem".

Te słowa nie pozostawiają wątpliwości co do aktywnej roli, jaką zamierza odegrać Turcja w konflikcie na Kaukazie. Jest w gruncie rzeczy uzupełnieniem doktryny prezydenta Erdogana mającej na celu umocnienie pozycji jego kraju jako mocarstwa regionalnego. Świadczy o tym zaangażowanie Turcji na Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej i wschodnich regionach Morza Śródziemnego. Doktryna Erdogana wpisuje się także doskonale w strategię prezydenta dążącego do uzyskania pozycji obrońcy islamu na świecie, o czym pisał niedawno „The Economist". W końcu wojna o Górski Karabach jest także konfrontacją chrześcijańskiej Armenii z muzułmańskim Azerbejdżanem. Do tego dochodzi sprawa rzezi Ormian przez armię turecką przed ponad wiekiem, co do dzisiaj komplikuje niezmiernie wzajemne relacje obu krajów.

Jakie jest faktyczne zaangażowanie Turcji w konflikt, do końca nie wiadomo. Już latem tego roku, wkrótce po wybuchu pierwszych starć na linii granicznej, Turcja wysłała 11 tys. żołnierzy do Azerbejdżanu na wspólne ćwiczenia. Według niepotwierdzonych informacji jedna z tureckich firm ochroniarskich rekrutuje najemników w Syrii, którzy mieliby zostać przetransportowani do Azerbejdżanu. Armenia oskarża także Ankarę o zestrzelenie przez F-16 jej samolotu Su -25, co miałoby być dowodem bezpośredniego uczestnictwa Turcji w wojnie. Zarówno Baku, jak i Ankara zaprzeczają.

Oba kraje łączą nie tylko więzi etniczne i językowe, ale także silne powiązania gospodarcze jak np. ropociąg Baku–Tbilisi–Ceyhan czy rurociąg TANAP transportujący gaz z Baku przez Anatolię docelowo także do Europy.