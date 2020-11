Rosyjskie siły pokojowe lecą do Górskiego Karabachu

Czytaj także: Azerbejdżan omyłkowo zestrzelił rosyjski śmigłowiec. Oferuje rekompensatę Prezydent Azerbejdżanu oświadczył, że do Karabachu wkroczą także pokojowe siły tureckie.

O podpisaniu deklaracji o zakończeniu działań wojennych poinformował w poniedziałek późnym wieczorem premier Armenii Nikol Paszynian. "To nie jest zwycięstwo" - ocenił.

- Działamy w oparciu o założenie, że porozumienia stworzą niezbędne warunki do długofalowego rozwiązania kryzysu wokół Górskiego Karabachu, na uczciwych zasadach i w interesie narodów ormiańskiego i azerskiego - oświadczył prezydent Rosji.

Zgodnie z umową, Azerbejdżan utrzyma zdobycze terytorialne. Rosyjskie siły pokojowe mają pozostać w regionie co najmniej pięć lat. Prezydent Władimir Putin powiedział, że wysiedleńcy będą mogli wrócić do Górskiego Karabachu, a strony konfliktu wymienią się jeńcami, przekażą sobie nawzajem także ciała poległych. Z pomocą rosyjskiej straży granicznej ponownie otwarte mają zostać połączenia gospodarcze i transportowe.

Zgodnie z porozumieniem, działania wojenne miały zakończyć się o północy czasu moskiewskiego. Rosyjski resort obrony informował, że kontyngent sił pokojowych będzie liczył 1 960 żołnierzy, 90 transporterów opancerzonych i 380 innych pojazdów. Przerzut żołnierzy rozpoczął się, do Górskiego Karabachu wyleciały samoloty Ił-76. Rosyjskie siły pokojowe mają stacjonować w głónym mieście Górskiego Karabachu, Stepankercie. Zostaną rozmieszczone na linii frontu oraz wzdłuż korytarza łączącego Karabach z Armenią.

Z nagrań zamieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że część demonstrantów wdarła się do budynku rządowego. Premier zapowiedział ukaranie uczestników zamieszek.

Również w poniedziałek armeńska opozycja domagała się ustąpienia Paszyniana. Po ujawnieniu decyzji o podpisaniu porozumienia z Azerbejdżanem w Erywaniu setki demonstrantów zgromadzonych przed budynkami rządowymi protestowały przeciwko umowie, domagając się rozmów z premierem. "Nie poddamy się" - skandowali manifestanci, odnosząc się do Górskiego Karabachu.

Konflikt w Górskim Karabachu trwał od półtora miesiąca. Strony ogłaszały już rozejm, lecz nie dotrzymywały go.

W zeszłym tygodniu premier Armenii Nikol Paszynian postulował, by do strefy konfliktu zostały skierowane rosyjskie siły rozjemcze. Zażądał też od Moskwy "pilnych konsultacji" na temat "rodzajów i wielkości pomocy", jaką może ona zaoferować, by "zapewnić bezpieczeństwo" Armenii. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych odpowiedziało wówczas, że skonsultuje się dopiero wtedy, gdy zostanie zagrożone terytorium Armenii.

Walki toczą się bowiem w rejonach formalnie należących do samego Azerbejdżanu, zajętych do 1993 roku przez oddziały ormiańskie walczące o niepodległość Górskiego Karabachu. Ten ostatni, choć ormiański, formalnie był rejonem autonomicznym w Azerbejdżanie.