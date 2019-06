Jemen: Ponad 7,5 tys. dzieci zabitych lub okaleczonych

Najprawdopodobniej przypadków tych - zarówno okaleczeń, jak i zgonów dzieci - będzie dużo więcej, bo monitorowanie sytuacji nieletnich w Jemenie jest już niezwykle trudne, jeśli wręcz nie niemożliwe.

Raport, który sygnuje sekretarz generalny OZN Antonio Guterres, wskazuje, że ciężar konfliktu, który spowodował śmierć tysięcy ludzi i najgorszy od lat kryzys humanitarny, ponoszą głównie dzieci. W najbiedniejszym kraju regionu panuje skrajny głód, który zmusza mieszkańców Jemenu nawet do jedzenia liści z drzew i krzewów nie mających dla człowieka jakichkolwiek wartości odżywczych.

Choć, jak zauważa specjalna przedstawicielka ONZ ds. sytuacji dzieci w konfliktach zbrojnych, Virginia Gamba, strony dokonały pewnych starań, by poprawić sytuację najmłodszych, to w okresie, o którym mowa w raporcie, "ich cierpienie stało się wręcz przerażające".

Śmierć i trwałe okaleczenia to nie jedyne dotkliwe konsekwencje konfliktu dla nieletnich. Doprowadził on również do sytuacji werbowania dzieci do walki przez strony konfliktu, przy czym liczba wykorzystywanych w tym celu dzieci, choć wciąż niedokładna, musi być liczona w tysiącach.