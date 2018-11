Nad Bałtykiem przechwycono rosyjskie myśliwce

Do zdarzenia doszło w środę. Rosyjskie Su-27 zostały przechwycone przez cztery belgijskie F-16, które stacjonuje w bazie w Szalach na Litwie.

Belgijskie Siły Powietrzne zamieściły na Twitterze nagranie z tego zdarzenia.

Wcześniej w tym tygodniu belgijskie media informowały, że rosyjskie bombowce, który miały na pokładzie bomby, przeleciały nad uczestniczącym w ćwiczeniach NATO okrętem marynarki wojennej Belgii.

Yesterday, #F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region ???????????? to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc