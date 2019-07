Zełenski wciela się w Łukaszenkę

Pytanie o iPhone'a

Eksperci nie mają wątpliwości, że to za sprawą tego serialu i stuprocentowej rozpoznawalności artysta kabaretowy zdobył w drugiej turze wyborów prezydenckich ponad 70 proc. poparcia. W „Słudze narodu" zagrał zwykłego nauczyciela historii, który przypadkowo został prezydentem. Główny bohater filmu jeździł po ukraińskich miastach i demaskował skorumpowanych urzędników, przy okazji walcząc z wrogo nastawionym wobec niego parlamentem.

Prezydent Zełenski odwiedził kilka dni temu Zakarpacie i przeprowadził naradę z szefostwem zakarpackiej służby celnej. – Nie mówię, że bierzecie łapówki. Mam jedno proste pytanie: jeżeli nie możecie tego powstrzymać (przemytu – red.), to dlaczego tu pracujecie? – zwrócił się do funkcjonariuszy, którzy skarżyli się na niskie zarobki. – A jaki ma pan telefon? – nagle zapytał prezydent, zwracając się do jednego z funkcjonariuszy. – iPhone'a – odpowiedział mężczyzna. – A skąd ma pan iPhone'a, jeżeli jest taka mała pensja? – rzucił retorycznie Zełenski.

W środę z kolei odwiedził podkijowski Boryspol, gdzie odwiedził będący w tragicznej sytuacji szpital i starł się z sekretarzem miejskiej rady Jarosławem Godunkiem, który domagał się, by remont szpitala został sfinansowany przez władze centralne. Wtedy Zełenski stwierdził, że urzędnik „za dużo krzyczy", włączył telefon i przeczytał jego sylwetkę z jednej ze stron internetowych. – Członek partii Batkiwszczyna, sekretarz rady miasta, wcześniej był karany za rozbój i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jarosławie Michajłowiczu, to pan? Wyjdź stąd, zbóju! – zakończył, po czym dostał owacje obecnych na sali.

Skrytykował przy tym mera miasta za „zabrudzone fekaliami" okoliczne jeziora, których „nikt nie czyści". Mer oskarżył mieszkańców o wylewanie nieczystości. Stwierdził, że ma problem z wyczyszczeniem jezior, bo nurkowie „nie chcą tam nurkować". Sala wybuchnęła śmiechem. Zełenski nakazał „rozwiązać ten problem".

– To nawet nie było podobne do „Sługi narodu", lecz do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. To jego styl. Łukaszenko jednak całkowicie kontroluje sytuację w kraju, nie tylko wygania ludzi, ale i ich dymisjonuje. Zełenski nie ma takiej władzy, wcielił się jedynie w jego rolę – mówi „Rzeczpospolitej" znany kijowski politolog Witalij Portnikow, który był związany z odchodzącym obozem władzy.