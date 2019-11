USA: Iran przygotowuje się do szybkiego nuklearnego przełomu

Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo w wydanym oświadczeniu ocenił, że podejmowane przez Iran kroki dają powody do obaw, że kraj ten przygotowuje sobie możliwość dokonania "szybkiego nuklearnego przełomu".

"To czas, by wszystkie państwa odrzuciły nuklearny szantaż tego reżimu i podjęły poważne kroki by wzmocnić presję (na Iran)" - oświadczył Pompeo.

Zakłady atomowe w Fordo

