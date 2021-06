Konfederacja przeciw "segregacji sanitarnej". Przygotowano projekt ustawy

- Konstytucja RP w preambule stanowi wprost: "my, Naród Polski – WSZYSCY obywatele Rzeczypospolitej (...) Równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski". Będziemy te słowa przypominać i składamy projekt ustawy "Stop Segregacji Sanitarnej" - powiedział Artur Dziambor.

Poseł Konfederacji wyjaśnił, że stworzony dokument jest "odpowiedzią na oczekiwanie osób, które czują się szykanowane przez system".

- To ustawa, która nie pozwala na segregację sanitarną obywateli, która zablokuje wszelkie zakusy rządzących do tego, żeby jakkolwiek tworzyć kategorie obywatela posłusznego i obywatela nieposłusznego. Obywatela, który ma prawo w pewne miejsca wejść i obywatela, który będzie miał zakaz do tych miejsc wchodzić. Obywatela, który będzie mógł korzystać z tego, z czego korzystaliśmy dotychczas wszyscy i obywatela, który będzie ze wszystkich stron blokowany, ponieważ nie poszedł tam gdzie wszyscy powinni, zgodnie z propagandą rządu, czyli na obowiązkowe powoli szczepienia - mówił Dziambor.

Konfederacja liczy, że projekt ustawy będzie poparty przez członków innych ugrupowań. - Wiemy, że posłów, którzy nie są zwolennikami segregacji sanitarnej, jest wielu również w innych klubach - tłumaczyli posłowie.