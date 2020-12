Mentzen: Dlaczego MF chce zwolnić z podatku podwykonawców armii USA?

Mentzen skomentował w ten sposób projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów, przewidujący zwolnienie z podatku od dochodów osiąganych z tytułu dostaw towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz stacjonujących w Polsce sił zbrojnych USA. Umowa z USA zwalnia z takiego podatku zagranicznych wykonawców kontraktowych pracujących na rzecz sił zbrojnych USA stacjonujących w Polsce.

"Czy nie lepiej by było nałożyć na te firmy dodatkowy podatek? Całej gospodarce ma to pomóc, to podwykonawcom armii USA też powinno" - ironizuje Mentzen, który zwraca uwagę na to, że rząd jednocześnie "wprowadza podatek cukrowy, opodatkowuje dochody z pracy za granicą i podwójnie opodatkowuje dochody ze spółek komandytowych".