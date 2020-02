Dziambor postuluje, by emerytury były jak OC

- Docelowo ZUS-u nie powinno być i każdy Polak powinien decydować sam, co zrobi ze swoimi pieniędzmi. Tak jak ubezpieczamy samochód, tak powinniśmy ubezpieczyć się zdrowotnie i odkładać na nasze emerytury, ale z własnej kieszeni - powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Konfederacji Artur Dziambor, wiceprezes partii KORWiN.

- Krzysztof Bosak będzie łączył to, na co większość Polaków czeka, to znaczy połączenie patriotyzmu z wolnym rynkiem - powiedział Artur Dziambor, odnosząc się do kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich, który w piątek ma oficjalnie zainaugurować swą kampanię. Poniżej dalsza część artykułu

- Jesteśmy zawiedzeni tymi, którzy dotychczas odgrywali na naszej scenie politycznej rolę patriotów i wolnościowców, ponieważ jedni i drudzy zawiedli i nie spełniali swoich obietnic - dodał poseł.

Konfederacja przedstawiła w Sejmie projekt ustawy zakładający wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. W pierwszym roku projekt ma dotyczyć mikroprzedsiębiorców, w kolejnych latach ma objąć także większe przedsiębiorstwa.

- Projekt ma dać wybór przedsiębiorcom co do tego, w jaki sposób chcą zadbać o swoją przyszłość. Jeśli ZUS nie jest podatkiem, to powinien być fakultatywny. Projekt wpisuje się w pierwszą obietnicę mojej kampanii prezydenckiej - mówił Bosak, który przypomniał swoją deklarację, iż jako prezydent nie podpisze żadnego projektu ustawy podnoszącego podatki.

- Ja uważam, że docelowo ZUS-u nie powinno być i każdy Polak powinien decydować sam, co zrobi ze swoimi pieniędzmi. Te pieniądze powinny trafić do kieszeni bezpośrednio, a następnie tak jak ubezpieczamy dzisiaj samochód, tak też powinniśmy ubezpieczyć się i zdrowotnie i odkładać na nasze emerytury, ale z własnej kieszeni - przekonywał Dziambor. Zwrócił uwagę, że choć w przypadku samochodów ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, to "nie mamy państwowych ubezpieczeń samochodowych, tylko każdy Polak musi sobie ubezpieczyć samochód wedle własnego uznania". - Wybiera sobie firmę i dokładnie tak samo powinno wyglądać ubezpieczanie zdrowotne czy emerytalne - podkreślił poseł. Zastrzegł, że uważa tak jako wolnościowiec i libertarianin. - Zacznijmy od małych kroczków, bo wiemy, że tych wielkich nie jesteśmy w stanie poczynić, przede wszystkim dlatego, że obecna partia rządząca nie wyobraża sobie absolutnie takiego systemu. My sobie go wyobrażamy, jak zaczniemy rządzić państwem to będziemy go wprowadzali - zadeklarował. Według wiceprezesa partii KORWiN, jest rzeczą oczywistą zwolnienie przedsiębiorców, "czyli ludzi, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze głównie, bo o tych mówimy, z płacenia ZUS-u, który dobija ich i nie pozwala im się rozwijać".