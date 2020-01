Posłowie wstali. Korwin-Mikke: Nie biorę udziału w hucpach

Posłowie przez aklamację przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec manipulowania faktami i zakłamywania historii przez polityków Federacji Rosyjskiej w celu dyskredytowania Polski i pogarszania relacji rosyjsko-polskich.

Sejm potępił prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążyć Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej.

"Sejm Rzeczpospolitej Polskiej potępia prowokacyjne i niezgodne z prawdą wypowiedzi przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej próbujących obciążać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Wielkości narodu oraz stosunków między państwami nie można budować na kłamstwie i fałszowaniu historii, dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany przypomnieć, że do wybuchu II wojny światowej doprowadziły dwa ówczesne mocarstwa totalitarne: hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki" - czytamy w przyjętej uchwale.

Po przyjęciu uchwały wszyscy posłowie wstali. Na swoim miejscu pozostał tylko poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

W rozmowie z WP.pl poseł wyjaśnił, że "nie bierze udziały w hucpach". Jego zdaniem niepoważnym jest, by polski Sejm zajmował się "głupotami", a tym są dla niego wypowiedzi polityków w Rosji.

- My mamy w Polsce obsesję, że jak ktoś na świecie kichnie, to od razu Sejm i prezydent protestują (...) Jeśli głupotę traktuje się poważnie, to ona rośnie w siłę - skomentował.