Kozubal: MON tylko dla wybranych mediów

Czy Polska kupi od Szwecji używane okręty podwodne w sytuacji, gdy to państwo wprowadziło nową strategię bezpieczeństwa? Czy i kiedy MON zdecyduje się na finalizację zakupu system obrony przeciwlotniczej bliskiego zasięgu NAREW? Jakie będą dalsze losy programu WISŁA? Czy kryzys związany z epidemią SARS CoV-2 będzie miał wpływ na budżet MON? W którym kierunku będzie ewoluował system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi? Czy szef resortu będzie rekomendował na kolejną kadencję obecnego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda Andrzejczaka? Na jakim etapie są prace legislacyjne związane z porządkowaniem prawa, które uregulują funkcjonowanie Sił Zbrojnych?

Jeżeli minister wielokrotnie przypomina, że "kupił samoloty F-35", to kiedy rozpoczną się szkolenia pilotów, którzy usiądą za sterami takich maszyn i na jakim etapie jest budowa infrastruktury dedykowanej tym maszynom?

A wreszcie co spowodowało, że w czasie gwałtownych protestów społecznych wojsko zostało wysłane do ich zabezpieczenia? Dlaczego MON z jednej strony przypomina, że szczepionki dla żołnierzy są dobrowolne, a z drugiej grozi żołnierzom sankcjami za brak szczepień (z pisma Departamentu Kadr MON wynika, że w 2021 roku tylko zaszczepieni żołnierze będą kierowani "na kursy i szkolenia, w tym podoficerskie i oficerskie, a także na kursy kwalifikacyjne i doskonalące" oraz "jedynie żołnierze, którzy poddali się szczepieniu będą mogli w przyszłym roku uczestniczyć w misjach poza granicami kraju oraz będą wyznaczani na stanowiska służbowe poza granicami kraju")?

Na tak postawione pytania nie można usłyszeć odpowiedzi z ust ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Wynika to z tego, że w zasadzie od początku swojej kadencji udziela on wypowiedzi tylko mediom, które zdaniem Centrum Operacyjnego MON nie zadają trudnych pytań. To w zasadzie tylko tzw. media narodowe i komercyjne ale bliskie władzy.