Michał Szułdrzyński: Konserwatyzm w defensywie

Jeśli twarzą konserwatywnej kontrrewolucji PiS uczyniło ministra nauki i edukacji Przemysława Czarnka, to znaczy, że pogodziło się z tym, że nie będzie odgrywać żadnej kulturotwórczej roli. Będzie się skupiać na symbolach, na sztafażu, na historyczno-religijnych rekonstrukcjach, ale nie będzie mieć mocy oddziaływania. Znakiem rozpoznawczym Polski stanie się wielokrotnie opisywana przez Annę Słojewską, brukselską korespondentkę „Rzeczpospolitej", walka z pojęciem gender w unijnych dokumentach, co – jak ujawnił „Dziennik Gazeta Prawna" – wynika z oficjalnej instrukcji polskiego MSZ. PiS będzie w ten sposób dawało świadectwo przywiązania do własnych wartości, a zarazem swej nieskuteczności. Przemian obyczajowych Zachodu nie cofnie, a cenny polityczny i negocjacyjny kapitał będzie marnowany na sprawy o czysto symbolicznym znaczeniu. Pomysł ten jest mniej więcej tak samo trafiony jak ten, by dodawać do programu szkolnego nauczanie Jana Pawła II. Niby z punktu widzenia konserwatywnych wartości nie jest to takie absurdalne, ale równocześnie skazane na porażkę. I obróci się przeciw autorom tych koncepcji, które zostaną ośmieszone. Bo to właśnie jest największe „osiągnięcie" ostatnich lat PiS – ośmieszanie wartości. Im bardziej w sferze politycznej PiS będzie do nich nawiązywało, tym większa niechęć wobec rządu PiS będzie się przekładała na sprzeciw wobec tego światopoglądu.