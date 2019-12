Zuzanna Dąbrowska: Czy jest lek na całe to zło?

Jestem pacjentką przyjmującą lek stosowany w insulinooporności, zawierający metforminę. Od wiosny mam kłopoty z kupnem tego leku w zaleconej przez lekarza dawce. Zwykle po jakimś czasie poszukiwań udaje mi się nabyć jedno opakowanie, które producent akurat „rzucił" do apteki. Mój 18-letni sąsiad ma mniej szczęścia, swojej dawki nie mógł kupić w ogóle, w końcu lekarz zalecił mu zamianę leku na droższy, z inną substancją czynną. Niektórzy sprowadzają podobno leki na cukrzycę z Ukrainy. Teraz na dodatek okazuje się, że z trudem zdobyty lek może być szkodliwy. Skąd ten kryzys? Produkcja tych leków została przeniesiona do dalekich fabryk, w których trudno kontrolować warunki sanitarne i chemiczne. Nie wspominając o warunkach pracy.

Produkcja wielkich koncernów farmaceutycznych odbywa się w krajach azjatyckich, przede wszystkim w Chinach i Indiach, by minimalizować koszty. My płacimy cenę za lek często kilkaset razy większą niż koszty wykonania oraz cena substancji użytych do produkcji. Ta sytuacja doprowadza już po raz kolejny do naprawdę poważnych problemów: najpierw do braku wielu leków na rynku, teraz – do groźnych zanieczyszczeń.