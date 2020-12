Jerzy Haszczyński: Garść euro dla zapominanej Białorusi

Brak zainteresowania nie ogranicza się do niemieckich publicystek. Europejscy politycy mogą się więc spokojnie zajmować innymi problemami. Wszyscy wiemy, że masowe protesty po sfałszowaniu w sierpniu wyborów przez Łukaszenkę doprowadziły do masowych represji. Były tortury, zabójstwa polityczne. Wiele tysięcy ludzi trafiło do więzień. Wiemy też od lat, że skromne sankcje i krótkie czarne listy, a na takie kary wobec reżimu stać Unię Europejską, nie przynoszą efektów. Załóżmy, że Zachód metodami politycznymi więcej zrobić nie może. Ale może i powinien wesprzeć represjonowanych, tych, którzy z powodu uczestnictwa w protestach tracą pracę i środki do życia, rodziny więźniów politycznych i ofiar. Obiecał, że to zrobi, co pewnie niektórym Białorusinom dodało otuchy. To wsparcie jest jednak porażająco niskie. Jak obliczył Franak Wiaczorka, doradca liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej, Unia na represjonowanych i niezależne media przeznaczyła 3,7 mln euro.