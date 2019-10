Szułdrzyński: Opozycja potrzebuje nie anty-Dudy, ale Dudy+

Donald Tusk do takiej roli się nie nadaje. Może on świetnie mobilizować przeciwników Andrzeja Dudy, ale wątpliwe, czy będzie w stanie dla opozycji pozyskać centrum. Z przedwyborczych badań Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadury wynikało, że nawet wyborcy PiS nie chcą, by ta partia dostała w Polsce władzę absolutną. Chcą więc, by PiS rządziło, ale by coś limitowało jego władzę. To właśnie tym mechanizmem można wytłumaczyć fakt, że PiS dostało gorszy wynik, niż wskazywały sondaże – niektóre dawały mu nawet 48 czy 50 proc. głosów. Dostało jednak tylko 43 proc. Jest więc możliwe, że kilka procent wyborców wiedząc, że PiS i tak wygra, postanowiło ograniczyć to zwycięstwo, oddając swe głosy na PSL czy Konfederację. I to właśnie ci wyborcy wydają się kluczem do wyborów prezydenckich. Kandydat kojarzony z lewicą czy nurtem ostro anty-PiS-owskim z pewnością ich nie przyciągnie. Opozycja potrzebuje kandydata, który nie byłby anty-Dudą, lecz Dudą+. A więc kogoś, kogo poprze lewa część opozycji, ale do którego odrazy nie będą czuć potencjalni wyborcy obecnego prezydenta. Kandydat anty-Duda miałby szanse, gdyby niechęć do PiS miała moc na tyle jednoczącą, by wygrać.