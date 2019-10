Krzyżak: Episkopat idzie do pokrzywdzonych

O powołaniu specjalnego funduszu lub fundacji, z której mogłyby być finansowane różne formy pomocy dla osób skrzywdzonych przez ludzi Kościoła, mówiło się od wiosny. Arcybiskup Wojciech Polak po raz pierwszy o tym pomyśle wspomniał w marcu, gdy biskupi powierzyli mu funkcję delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży. Już w maju projekt został przedłożony Radzie Stałej, a w sierpniu biskupi diecezjalni dostali propozycję statutu oraz formy finansowania. Zgodzili się również co do tego, że taka fundacja powinna powstać. We wtorek, tuż przed obradami całego Episkopatu, spotkali się po raz kolejny i zatwierdzili statut, ustalili, skąd będą pochodziły pieniądze na działalność fundacji, powołali jej władze oraz radę. Jeśli fundacja zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przed końcem roku, to jest szansa, że zacznie swoją działalność od 1 stycznia 2020 roku.

Poniżej dalsza część artykułu