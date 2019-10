Krzyżak: Nie zapomnieć o mądrości prymasa

Od kilku tygodni ówczesny biskup lubelski wiedział już, że został prymasem Polski, i szykował się do przeprowadzki do Warszawy. Miasta, w którym wprawdzie się nie urodził, ale z którym związany był przez naukę, a potem także pracę duszpasterską, posługę wśród walczących w powstaniu. W Warszawie pracował później ponad 30 lat, stąd w 1953 r. wywieziono go w miejsce odosobnienia i tu po trzech latach triumfalnie wrócił. Tu też – na ówczesnym placu Zwycięstwa – witał papieża Polaka, który prosił, by zstąpił Duch i odnowił oblicze ziemi.