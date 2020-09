Dąbrowska: Prezes kontra struktury

Jarosław Kaczyński zrobił to, wiedząc, że w jego własnej partii lobby futrzarskie ma wielkie wpływy, które sięgają nawet rozgłośni ojca Rydzyka. Prezes wie także, jak ważne są dla jego partii głosy wyborców z terenów wiejskich, którzy nie będą patrzeć przychylnym okiem na uwolnienie psów z łańcuchów i społeczną kontrolę stanu przestrzegania praw zwierząt. W Zjednoczonej Prawicy zawrzało. „Poczekajmy na ostateczny kształt ustawy, bo wczoraj zostały zaprezentowane tylko założenia" – uspokajał wpływowy europoseł Adam Bielan, co zapachniało wręcz podważaniem propozycji prezesa Kaczyńskiego. Propozycji, którą zgłasza on po raz kolejny, tym razem na trzy lata przed kolejnymi wyborami, co ma zmniejszyć zagrożenie gniewem wyborców.