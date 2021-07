Nizinkiewicz: Tusk i Kaczyński we wspólnej kampanii

Cieszymy się ostatnimi tygodniami wolności, bo czwarta fala pandemii jest pewna. To, że uderzy po wakacjach, potwierdzają naukowcy i minister zdrowia. Tylko w wyniku pandemii i przeciążenia systemu ochrony zdrowia od jesieni 2020 r. do lipca 2021 r. mieliśmy ponad 100 tys. nadmiarowych zgonów. Wirus mutuje i nie wiadomo, co Polacy przywiozą z wakacji. Tymczasem znaczna część Polaków zachowuje się, jakby koronawirus został pokonany.

