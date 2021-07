Michał Szułdrzyński: Przyjaciele Mariana Banasia

Już raz kontrolowana przez polityków prokuratura chciała pociągnąć do odpowiedzialności prezesa Najwyższej Izby Kontroli – poprzednika Banasia Krzysztofa Kwiatkowskiego. W sprawie od kilku lat nie doszło jednak do żadnego przełomu i dziś teza o tym, że próby jego ścigania były motywowane wyłącznie politycznie, wydaje się prawdopodobna.

Dlatego też dziś do twierdzeń prokuratury, która zażądała uchylenia immunitetu Marianowi Banasiowi, należy podchodzić z ostrożnością. Tym bardziej że sprawa wcale nie dotyczy ostatnich lat, lecz okresu wcześniejszego, gdy obecny prezes NIK zajmował eksponowane stanowiska w kolejnych rządach PiS. Czy mamy uwierzyć, że służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne przez lata nie dostrzegały uchybień w oświadczeniach majątkowych Banasia, a nagle je dostrzegły, gdy stanął na czele NIK i postanowił uniezależnić się od swego środowiska politycznego? Zwłaszcza że sądząc po wynikach ustaleń kierowanej przez niego Izby, to uniezależnienie poszło tak daleko, że PiS ma powody, by obawiać się Banasia.

Zaskakująco brzmią również zarzuty m.in. przestępstw skarbowych, które prokuratura postawiła synowi prezesa NIK. Tym bardziej że przecież przez wiele lat Banaś stał na czele administracji skarbowej. Jeśli jego syn miał dopuszczać się takich przestępstw, znaczyłoby to, że oto dziś służby rozbiły układ, który jest dziełem obecnego obozu rządzącego, co dopełniałoby miary kompromitacji, jaką jest zamieszanie wokół szefa Izby.

W sprawie nie brakuje też paradoksów. Pierwsi do krytykowania Banasia są dziś jego byli partyjni koledzy, którzy bronili go do upadłego, gdy jeszcze uważali go za człowieka swojego obozu. Wtedy nawet sam Jarosław Kaczyński mówił, że wszystkie kłopoty Banasia to zemsta środowisk, których interesy naruszył, walcząc z mafią VAT-owską. Głośno broniący go dziś politycy opozycji powinni zaś pamiętać, że śledztwo dotyczące prezesa NIK toczy się z doniesienia posłów... Koalicji Obywatelskiej, złożonego, gdy tylko Banaś objął swój urząd.