Bogusław Chrabota: Przedwybory 2020

Wedle wskazań sondaży, długoterminowych trendów czy zwykłej intuicji kwestia kolejnej kadencji Andrzeja Dudy bądź prezydentury kandydata opozycji rozstrzygnie się dopiero w drugiej turze. Jeszcze dwa miesiące temu sprawy układały się inaczej. Kandydat PiS był na prostej do wyborczego sukcesu. Sytuację zmieniła pandemia Covid-19, odwołane wybory z 10 maja, a nade wszystko wymiana kandydata Koalicji Obywatelskiej. Kampania Rafała Trzaskowskiego wyzwoliła nowe oczekiwania i nadzieje, nową dynamikę i mobilizację przeciwników rządów PiS. Dziś pewny przed dwoma miesiącami sukces Dudy w pierwszej turze raczej się nie wydarzy.

Dlatego podchodzę do niedzielnego głosowania bez większych emocji. Rozstrzygnie o wielu sprawach, ale nie o zasadniczej. Pokaże realną siłę lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jeśli zbierze procentowo więcej głosów poparcia niż jego ugrupowanie w wyborach parlamentarnych, da przyszłość Koalicji Polskiej. Dobry wynik Szymona Hołowni może go wprowadzić na firmament polskiej polityki i dać mu perspektywę stworzenia nowej chadecji. Słaby wyrzuci go z rynku politycznego albo skaże na alians z Koalicją Obywatelską lub Koalicją Polską. Wynik Biedronia będzie dla lewicy nadzieją albo otrzeźwieniem. Jest jeszcze Krzysztof Bosak, największa bodaj sensacja tej kampanii. Człowiek o relatywnie wyważonych poglądach, który uczłowieczył wizerunek narodowców. Jego potencjalny sukces będzie paliwem dla rosnącej w siłę formacji, która może dzięki niemu wyjść z kulis polityki na salony.