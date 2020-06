Michał Szułdrzyński: Teflon kontra poprawność

Trzaskowski zadanie wykonał, odzyskał poparcie swojej partii i wyrósł na głównego konkurenta Andrzeja Dudy. I choć jego poparcie zatrzymało się w okolicach 30 proc. (w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzonego w środę było to 26,4 proc.), dokonał rzeczy znacznie ważniejszej – zmobilizował wyborców opozycji. Jego plakaty pojawiły się nawet na wiernym PiS południu Polski, co pokazało dużą determinację jego zwolenników.

Choć niektóre sondaże przed 10 maja dawały Andrzejowi Dudzie szanse na wygraną w pierwszej turze, powinien być zadowolony. Początkowo jego kampania szła fatalnie. Była już szefowa jego kampanii Jolanta Turczynowicz-Kieryłło ostatnio poparła Rafała Trzaskowskiego, członek sztabu Przemysław Czarnek zabłysnął wypowiedzią, że geje nie są równi normalnym ludziom, i nie spotkała go za to żadna kara. Prezydent został też upokorzony przez Jarosława Kaczyńskiego powrotem Jacka Kurskiego do TVP, choć Duda domagał się jego dymisji. Tajemnicą poliszynela są spory w sztabie i w Zjednoczonej Prawicy.

Jednak mimo tych wszystkich błędów i problemów Duda okazał się teflonowy i przynajmniej w sondażach ma ok. 40-proc. poparcie. Umiał wykorzystać czas pandemii, gdy inni kandydaci nie mogli prowadzić agitacji, do tego, by budować swoją pozycję. A na koniec rzucił wszystko na jedną szalę i spotkał się z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie jako pierwsza po pandemii głowa państwa. Spotkanie nie zakończyło się fajerwerkami, ale we własnym elektoracie Duda umocnił wizerunek prezydenta pilnującego polskich spraw.