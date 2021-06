Tomasz Krzyżak: Sternik wciąż kalkuluje

Tomasz Krzyżak: Jarosław Kaczyński usiłuje co prawda utrzymać ster, ale co rusz wymyka mu się on z rąk.

Zjednoczona Prawica przypomina rozkołysaną łódkę, która płynie wprost na skały. Jakie ma szanse na ratunek?

Łódka Zjednoczonej Prawicy płynie w mocnym przechyle. Jarosław Kaczyński usiłuje co prawda utrzymać ster, ale co rusz wymyka mu się on z rąk. Załoga (Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin), zamiast siedzieć razem na burcie nawietrznej i swoim ciężarem równoważyć łódź, co chwilę przeskakuje na drugą burtę i łódź nabiera wody. Wyjścia są dwa: albo sternik zmieni kurs na mniej ostry i łódź się wyprostuje, albo trzeba wyrzucić z niej krnąbrnych załogantów. Poniżej dalsza część artykułu

Wydaje się, że Kaczyński decyzję podjął i lada moment za burtą znajdzie się Jarosław Gowin. Nie pierwszy zresztą raz. Po ubiegłorocznym zamieszaniu z wyborami prezydenckimi do wody wskoczył sam, ale ostatecznie uznał, że przetrwać można tylko w ZP, wrócił więc do łodzi. Sternik jest jednak pamiętliwy i za jego przyzwoleniem w szeregach partii Gowina zrodził się bunt zakończony odejściem kilku polityków, z Adamem Bielanem na czele. Teraz sternik również kalkuluje. Wyrzucenie Gowina bez podebrania mu stronników skończy się na skałach – ZP przestanie istnieć i nie uratuje jej nawet to, że z paroma osobami płynie w jej kierunku Paweł Kukiz. Załoga będzie za mała, by bezpiecznie płynąć dalej.