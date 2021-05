Jerzy Haszczyński: Sól wyszehradzka

Wydawało się, że kilka dni po nagłośnieniu sprawy skargi Czechów do Trybunału Sprawiedliwości UE obie strony osiągnęły porozumienie – korzystniejsze dla sąsiadów, bo ich skarga okazała się skuteczna. Miało się to stać na poziomie premierów. Ogłosił tak Mateusz Morawiecki, ale Andrej Babiš zaprzeczył.

Działo się to w czasie budzącego zainteresowanie szczytu unijnego w Brukseli, co sprawiło, że nasz dwustronny kryzys wypłynął na szerokie wody międzynarodowe.

Kryzys może potrwać, ma obiecujący potencjał w walce partyjnej w obu krajach. Turów stał się tematem kampanii przed czeskimi wyborami, które odbędą się na jesieni. A stosunek do TSUE już wcześniej dzielił Polaków, teraz doszła do tego kwestia przyszłości polskiej energetyki, również o dużym potencjale dla sporu między PiS i anty-PiS. I dała o sobie znać duma narodowa (po obu stronach granicy).

Jak to możliwe, że drogi Czech i Polski tak się rozjechały? Przecież Czesi od lat zajmują w analizach CBOS pierwsze miejsce w badaniach sympatii wobec innych narodów. Czechy to poza dużo większymi Niemcami nasz najważniejszy partner handlowy. W przeszłości były problemy: eksport polskiej żywności padał ofiarą afery z solą przemysłową, która zamiast do odśnieżania ulic lądowała w żywności. Z afery chętnie skorzystali czescy producenci i politycy do ograniczenia konkurencji. Made in Poland nie kojarzy się tam tak, jak byśmy chcieli.

Jeżeli nie nadejdzie smutny czas, gdy sprawy strategiczne zapanują nad polityką w Europie, to Wyszehrad ma do odegrania ważną rolę. Niedocenianą raczej, niezauważaną. Jest klubem krajów, które się emancypują. Od wielu lat są na Zachodzie – i coraz bardziej chcą być traktowane jak jego stara część. Nie przyjmować z założenia wszystkiego, co tam powstanie, idei i produktów, jako czegoś lepszego. Zmierzają ku wyrównaniu poziomu życia do takiego, jakim cieszą się nieznający pojałtańskiej niedoli Europejczycy, a temu towarzyszy nabieranie pewności siebie. Lepiej robić to wspólnie. Mimo Turowa. I innych kryzysów. One miną.