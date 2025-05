Trzaskowski w Bydgoszczy: Idę walczyć o państwo silne, demokratyczne i oparte o rządy prawa

- Dzisiaj widzimy obrazki z Kijowa, gdzie jest polski premier, premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i prezydent Francji. I oni w interesie Unii Europejskiej i całej – na takich, które są do zaakceptowania przez Ukrainę. I to bardzo ważne, kiedy Europa włącza się jako siła, kiedy Polska przewodzi Unii Europejskiej, to dzisiaj presja wywierana jest na agresorze, a nie na ofierze agresji – powiedział. Dodał, że „to pokazuje, że Polska dzisiaj jest silna jak nigdy dotąd”. - Nigdy w naszej historii nie byliśmy tak silni, nie przewodziliśmy Europie. Dzisiaj oczy Europy, ale też świata, są zwrócone właśnie na Polskę, która przewodniczy Unii Europejskiej. To właśnie dzisiaj my, jako Europejczycy doprowadzić do tego, że pokój będzie sprawiedliwy.

- Idę walczyć o państwo, dla którego bezpieczeństwo jest najważniejsze. Państwo silne, demokratyczne i oparte o rządy prawa. Sytuacja nie jest łatwa, to wymaga od nas wszystkich pełnej konsolidacji. Wszyscy musimy do tych wyborów pójść i zagłosować - przekonywał Trzaskowski – Idę walczyć o państwo, w którym samorządy są silne, bo to samorządy są blisko obywateli. Idę walczyć o państwo, które jest lojalnym, czasami trudnym partnerem w stosunkach międzynarodowych, ale który nie obraża wszystkich siedzących przy stole – stwierdził. - Idę walczyć o państwo, w którym samorządy są silne, bo to samorządy są blisko obywateli. Idę walczyć o państwo, które jest lojalnym, czasami trudnym partnerem w stosunkach międzynarodowych, ale który nie obraża wszystkich siedzących przy stole – mówił.

Trzaskowski: mam wiadomość dla PiS. To nie my wybraliśmy wam kandydata

Trzaskowski poświęcił też kilka słów jednemu z kontrkandydatów w wyborach prezydenckich, Karolowi Nawrockiemu: - Chcę wam powiedzieć, że w ostatnich dniach oni (PiS) mają jeden problem: dlaczego to wyszło na jaw. To jest ich problem. A właśnie dzisiaj, jeśli mówimy o wartościach musimy przypominać o przyzwoitości i przejrzystości. Przecież po to mamy dziś taki system w Polsce, żeby życie, stan majątkowy każdego z polityków, było prześwietlone.

- To jest ważna informacja dla PiS: to nie ja, to nie my wybraliśmy wam kandydata. Ja się rzadko zgadzam ze Sławomirem Mentzenem, ale w jednej sprawie się zgadzam, powiedział, ze PiS po prostu nie znalazł lepszego kandydata. Nie znaleźli nikogo w stu procentach uczciwego, bezinteresownego. Po prostu nie znaleźli. Oni mają z ty problem – mówił Trzaskowski, dodając, że „nie wystarczy spać z Biblią pod poduszką, ale należy się stosować do najważniejszych wartości, które konstytuuja naszą cywilizację, do wartości takich jak uczciwość”.