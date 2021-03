Tomasz Krzyżak: Biskup urodził się po dobrze donoszonej ciąży

Nikt nie tłumaczył, dlaczego to trwało tak długo, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że nikt nie chciał objąć schedy po abp. Głódziu. Bo z jednej strony trzeba zrobić gruntowne porządki – uporać się np. ze starymi sprawami dotyczącymi wykorzystywania seksualnego małoletnich, pchnąć do przodu prace komisji historycznej w sprawie ks. Henryka Jankowskiego itd. Z drugiej, w Watykanie wciąż toczy się postępowanie odnoszące się do abp. Głódzia, które dotyczy jego ewentualnych zaniedbań w tych trudnych sprawach. Z trzeciej zaś, on sam wciąż w Gdańsku mieszka. A praca w diecezji z „teściem", jak w kręgach kościelnych określa się tego typu sytuację, do łatwej należeć nie będzie. Od nowego ordynariusza zależy, jak ułoży sobie stosunki z poprzednikiem. A znając temperament i charakter abp. Głódzia, można się spodziewać (oby nie!), że będzie iskrzyć.