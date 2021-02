Zuzanna Dąbrowska: Zamykają, znaczy będą otwierać?

Minister zdrowia surowo przestrzega: zachowujcie się przyzwoicie, to zmniejszymy obostrzenia. Ale jest jak nauczyciel krzyczący na rodziców dobrych uczniów, którzy przyszli na wywiadówkę, bo nie może ofuknąć tych, którzy się nie pojawili.

Wszyscy są zmęczeni. Podenerwowani. Niektórzy zrozpaczeni. Akcja szczepień nie idzie tak, jak powinna. Za mało dawek. Za to wciąż za dużo nekrologów. Chciałoby się zapomnieć i poczuć wreszcie normalnie. Cena za to marzenie wydaje się – szczególnie osobom poniżej trzydziestki – niezbyt wysoka, niekonkretna, odległa. Więc skaczą, zaopatrzeni we flaszkę, w ten wir normalności. Poniżej dalsza część artykułu

Sklepy 24h są otwarte i zapewniają obsługę w trybie ciągłym. Wzrasta pandemiczne spożycie, a cały naród wydaje się nieźle zawiany. I wściekły. A najgorsze chyba jest to, że znikąd pocieszenia – niewiele wlewa go w serca Kościół, niewiele znaleźć go można w organizacjach społecznych borykających się z odcięciem tlenu przez rząd, zostaje Jacek Kurski ze swoim sylwestrem w Zakopanem. Albo w Ostródzie. Albo z walentynkami. Lubi się tam pokazywać osobiście, bo wie, że to go buduje. Najchętniej w towarzystwie Zenka Martyniuka. TVP potrafi pokazać kierunek dobrej zabawy – potem trzeba już tylko spędzić noc na Krupówkach.

Lekarze nie mogą się nadziwić: po co tak prowokować los? Tym bardziej że dane z całej prawie Europy wieszczą trzecią falę epidemii. A to oznacza, że tak jak w Czechach czy na Słowacji trzeba będzie znów się zamykać i zamiast cieszyć się kawą w ulubionej kawiarni, zamawiać online nowy ekspres do domu. I czytać nekrologi.

Rząd przestrzega i grozi palcem: jak nie będziecie grzeczni, to będzie jeszcze gorzej. Ale premier i minister zdrowia przemawiają raczej do tych grzecznych: starszych i zdyscyplinowanych, przestraszonych. Młodsi już w nic im nie uwierzą, zaufanie do klasy politycznej umarło. Jest jeszcze jedna grupa, obecna we wszystkich generacjach: to ci, którym wszystko wolno, bo są lepsi. Szybciej jeżdżą, parkują gdzie popadnie, państwo traktują jak wroga, którego trzeba oszukać. Cieszą się, kiedy uda się złamać przepisy i podczas lockdownu zamiast pokoju w hotelu wynająć schowek na narty. Na nich nie zadziała chyba nic. Z wyjątkiem Covid-19.