Nieodwzajemniona polska miłość do piłki

Odpowiedź z pozoru jest prosta ("Bo mogą"), ale nie jestem przekonany do jej sensu.

Może nie powinni grać, skoro gra nie przynosi sukcesów, a sukces jest kluczem do sportu? Nie rozumiem też dlaczego nie umieją grać. Skoro można dobrze grać w siatkówkę, kosza, czy piłkę ręczną, to teoretycznie też powinno się dobrze grać w piłkę nożną, zwłaszcza, że dużo mniejsze narody potrafią. Ale ta zasada od lat w Polsce nie działa. „Kiedyś grali, w komunizmie” - tłumaczę dzieciom, ale dla nich to jak bajki o żelaznym wilku.

Mecz ze Słowacją pokazał to co zwykle. Teoretycznie sprawdzeni zawodnicy grali chaotycznie, bez pomysłu, bojąc się oczywistych schematów taktycznych i asekurancko. Oszałamiającymi (i oryginalnymi) cechami polskiego futbolu jest fanatyczne przywiązanie do zagrywania do tyłu, paniczny strach przed oddaniem strzału i wiara, ze futbol polega na nieustannym podawaniu sobie piłki, aż do momentu, kiedy się ją straci. Ofensywność jest rozumiana jako rozgrywanie futbolówki przed linią pola karnego przeciwnika. Defensywność na bieganinie po własnym polu karnym, bez ładu i składu. Obie strzelone dziś bramki wynikały z błędów obrony. Bramka strzelona Słowakom była przypadkowa, bo Linetty skiksował.