Euro 2020. Polska-Słowacja 1:2: A miało być tak pięknie

Wróciły koszmary. Pierwszy mecz turnieju i od razu porażka. Polacy przegrali 1:2 ze Słowacją i w sobotę czeka ich spotkanie o wszystko z Hiszpanią w Sewilli.

Pierwszy mecz nie musi być ładny, pierwszy mecz trzeba po prostu wygrać. W XXI wieku tylko raz zaczęliśmy wielki turniej od zwycięstwa – na poprzednim Euro we Francji, a euforia, jaka zapanowała po pokonaniu Irlandii Północnej, poniosła nas później aż do ćwierćfinału. Po tym, co zobaczyliśmy w poniedziałek, trudno wierzyć, że to lato może należeć do nas. Poniżej dalsza część artykułu

Wojciech Szczęsny ma wyjątkowego pecha do finałów mistrzostw Europy. W 2012 roku na Narodowym w Warszawie, już w pierwszym spotkaniu z Grecją dostał czerwoną kartkę, cztery lata później, również w meczu otwarcia, doznał kontuzji i największy sukces kadry Adama Nawałki oglądał w roli widza.

W Sankt Petersburgu zapisał się w historii jako pierwszy bramkarz, który strzelił samobójczego gola na Euro, choć trudno winić go za tę pechową interwencję. Poprzedziła ją seria błędów. Kamil Jóźwiak odpuścił krycie Roberta Maka, Słowak minął Bartosza Bereszyńskiego jak juniora, wbiegł w pole karne, strzelił, piłka po rykoszecie od nogi Kamila Glika odbiła się jeszcze od słupka, następnie od pleców Szczęsnego i wpadła do siatki.

Z Polaków kompletnie zeszło powietrze, a Słowacy złapali wiatr w żagle. Trudno mówić o nich, że są wirtuozami futbolu, ale chwilami na tle naszych obrońców wyglądali jak bawiący się piłką Hiszpanie. Po pół godzinie gry mogło być już po meczu, gdyby Juraj Kucka przymierzył lepiej zza pola karnego.

Polacy wyglądali na zaskoczonych, brakowało im pomysłu na rozegranie akcji, nie potrafili stworzyć realnego zagrożenia. Dość powiedzieć, że pierwszy celny strzał oddali dopiero po przerwie – od razu zakończony bramką. Nieoczekiwanym bohaterem został Karol Linetty.

Linetty nie utonął Paulo Sousa uwielbia niespodzianki i nie zrezygnował z nich nawet w momencie najważniejszej próby, posyłając pomocnika Torino na boisko od pierwszej minuty. Na marcowe zgrupowanie w ogóle go nie powołał, w sparingach z Rosją i Islandią sprawdzał w sumie niewiele ponad pół godziny, a mimo to postawił na niego kosztem zdobywcy bramki na Wembley Jakuba Modera.

Linetty był na Euro we Francji i na mundialu w Rosji, ale nie rozegrał tam ani minuty. W dodatku pod koniec sezonu stracił miejsce w składzie Torino i wydawało się, że gdyby nie kontuzje Jacka Góralskiego i Krystiana Bielika, mecz ze Słowacją obejrzałby w telewizji.

Sousa zabrał go jednak na Euro, rzucił na głęboką wodę, wystawiając w podstawowym składzie, a Linetty nie dość, że nie utonął, to znalazł się w polu karnym, tam gdzie powinien, doprowadził do wyrównania po ładnej, kombinacyjnej akcji drużyny i przywrócił nadzieję, że ten wieczór nie musi się skończyć kacem.

Ale się skończył, bo Grzegorz Krychowiak najpierw stracił głowę, sfaulował rywala i został ukarany drugą żółtą kartką, a kilka minut później cała polska obrona patrzyła, jak Milan Skriniar przyjmuje piłkę, uderza z powietrza i trafia obok bezradnego Szczęsnego.

Komentujący ten mecz w TVP Mateusz Borek zaczął spotkanie od słów: „W imię ojca i syna”. Rzeczywiście, przed sobotnim starciem w Sewilli modlitwa przyda się jeszcze bardziej.

– Zostały jeszcze dwa mecze. Wiemy, że o punkty będzie w nich bardzo ciężko, ale postaramy się je wygrać – mówił Linetty przed kamerami TVP. – Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zrobił wszystko, żeby to spotkanie wygrać – dodał Jan Bednarek, który w ostatnich minutach miał piłkę meczową, ale strzelił obok słupka.

– Wyeliminowaliśmy z gry Roberta Lewandowskiego i to był klucz do sukcesu – zauważył były pomocnik Legii Ondrej Duda.

Pikarze w złotej klatce Podążanie za reprezentacją wymaga zawiłej logistyki i portfela bez dna. Tylko Viktor Orbán pozwolił zapełnić stadion w Budapeszcie, na całkowite zniesienie restrykcji nie porwał się nawet Władimir Putin

Michel Platini, gdy był szefem Europejskiej Federacji Piłkarskiej (UEFA), wymarzył sobie imprezę paneuropejską, miał to być turniej święto dla kurczącego się świata, w którym podróże po kontynencie organizuje się łatwo i tanio.

Niewykluczone, że takie igrzyska mogłyby się nawet udać, ale koronawirus je popsuł. Dziś nawet pokonywanie granic wewnątrz strefy Schengen to kalwaria, a podróż do Londynu, który ugości kluczową fazę turnieju, oznacza kilka drogich testów i obowiązkową kwarantannę.

W Rosji trudno uciec od uczucia rozdwojenia jaźni. Gospodarze od kibiców i dziennikarzy wjeżdżających do ich kraju wymagali stosu dokumentów, a na miejscu pandemii jakby nie było. Sankt Petersburg, czyli turystyczna perła Rosji, żyje normalnie, ulicami płyną tłumy, w kafejkach i knajpkach tłok.

W niedzielę zaczęli do Sankt Petersburga docierać Polacy. Skandujących wulgarne hasła słychać było najbardziej.

Turniej poza wciąż realną rywalizacją drużyn, stał się w dużym stopniu wirtualny, konferencje prasowe odbywają się zdalnie, zamknięto pomeczowe strefy wywiadów. Organizatorzy odseparowali bohaterów widowiska od mediów, choć na stadion bez negatywnego testu na koronawirusa wejścia nie ma.

Piłkarze trafili do złotej klatki i im w to graj. Oni i tak wierzą, że dziś najlepszą drogą do kontaktu z kibicami są media społecznościowe, gdzie mogą sami kształtować przekaz. Zwłaszcza po tak koszmarnym początku turnieju.

Grupa E Polska – Słowacja 1:2 (0:1) Bramki – dla Polski: K. Linetty (46); dla Słowacji: W. Szczęsny (18-sam.), M. Skriniar (69).

Żółte kartki: G. Krychowiak (Polska); T. Hubocan (Słowacja). Czerwona kartka: G. Krychowiak (62, za drugą żółtą). Sędziował Ovidiu Hategan (Rumunia).

Polska: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek, Rybus (74, Puchacz) – Linetty (74, Frankowski), Krychowiak, Klich (85, Moder) – Jóźwiak, Lewandowski, Zieliński (85, Świderski).