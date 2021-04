Bogusław Chrabota: Wyrok w sprawie Bodnara i czysta polityka

Trudno mieć w tej sprawie wątpliwości. Jednak problem nie bierze się znikąd. Bierze się z polityki, która podyktowała przed laty par excellance partyjne decyzje przy obsadzie foteli w Trybunale. Przypomnę, że najpierw wbrew prawu swoich sędziów do TK próbowała wepchnąć większość PO-PSL, a potem dokonała tego rządząca dziś koalicja. To zatruta jabłoń, której owoce w postaci skrajnych ocen wyroku TK Julii Przyłębskiej dziś zbieramy.

Czy mogło być inaczej? Czy orzeczenie TK mogłoby nie budzić zastrzeżeń? Zapewne nie. Każdy tak ważny wyrok budzi emocje. Nie musi jednak tak dramatycznie dzielić. Nie musi podważać fundamentów państwa. To, że je podważa, jest zasługą klasy politycznej. Bez wątpienia.

Osobistą ocenę urzędowania i osoby prof. Adama Bodnara zostawię w tym komentarzu na boku. Bo ważniejsze jest co innego. Polska, zwłaszcza zdominowana przez jedną opcję polityczną Polska, potrzebuje Rzecznika Praw Obywatelskich. Odważnego, kompetentnego i niezależnego od aktualnie rządzących. Właśnie takiego. Bo tylko taki może realizować misję ochrony praw obywateli przed presją instytucji państwa.

Nawet najbardziej kompetentny przedstawiciel rządzącej partii do tej roli nie pasuje. Wiemy to od czasów PZPR. Polska nie zasługuje również na vacat na stanowisku rzecznika. Ostatnie lata dowiodły, że RPO ma zbyt wiele pracy, by urząd pozostawał bez kierownictwa. Co więcej, właśnie ten nakład pracy podpowiada, że brak rzecznika jest na rękę rządowi, a zatem vacat jest w jej interesie. I to rzuca dodatkowe światło na decyzję Trybunału.

Czy TK musiał orzec tak jak orzekł? Niekoniecznie. Wykładnia celowościowa (teleologiczna) mogła podpowiedzieć, że cel misji RPO jest na tyle ważny dla interesu społecznego, że wobec niewybrania jego następcy, dotychczasowy rzecznik powinien czasowo kontynuować kierowanie urzędem.

TK zastosował inną wykładnię. Tę, która może leżeć w interesie władzy, a to, że twarzami wyroku są sędziowie Julia Przyłębska i Stanisław Piotrowicz, tylko kwantyfikuje przekonanie znacznej części opinii publicznej o stronniczości wyroku.

Co będzie dalej? Trudno powiedzieć. Zbawienny byłby kompromis w sprawie wyboru nowego rzecznika, ale mało kto wierzy, że to możliwe. Niemniej należy domagać się od klasy politycznej, by w trakcie najbliższych trzech miesięcy doprowadziła do kompromisu w tej sprawie i wybrała człowieka godnego, kompetentnego i niezależnego. Nie należy też życzyć Polsce podważania decyzji RPO, podjętych po końcu jego konstytucyjnej kadencji, ani „zarządcy komisarycznego”. Bo ten może się okazać nikim innym, tylko zarządcą majątku upadłościowego polskiej demokracji.