Zuzanna Dąbrowska: Zbigniew Ziobro wychodzi z Unii Fotorzepa, Jakub Czermiński

Podczas konferencji zwołanej w sprawie zastosowania mechanizmu powiązania praworządności z wypłatą środków z budżetu UE, polityczne środowisko Zbigniewa Ziobry narysowało jasną perspektywę. Używając wielu mocnych przymiotników oskarżyło Unię o łamanie praworządności, zabieranie Polsce suwerenności i bezczelny zamach na nasze pieniądze. Wezwali premiera Mateusza Morawieckiego do zawetowania budżetu UE i pójścia na wojnę z całą Wspólnotą. A jak się premier nie posłucha, to SP – co dano jasno do zrozumienia – całkowicie utraci do szefa rządu zaufanie z wszelkimi tego konsekwencjami.