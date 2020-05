Michał Szułdrzyński: Prezes zapędził się w kozi róg

Nerwowość w PiS może świadczyć o tym, że Jarosław Kaczyński zdał sobie sprawę, iż stoi przed wyborem: przetrwanie Zjednoczonej Prawicy przy niepewnej większości czy też jak najszybsze wybory zapewniające reelekcję Andrzeja Dudy i konserwujące władzę PiS.

Podpisując w ubiegłym tygodniu porozumienie z Jarosławem Gowinem, Kaczyński postawił na to pierwsze. Postanowił wybrać to co realne i namacalne, czyli zgodzić się na warunki Gowina i utrzymać większość w Sejmie. W zamian Gowin i jego partia zagłosowali za fatalną ustawą o głosowaniu w pełni korespondencyjnym, ponieważ w podpisanym przez obu Jarosławów dokumencie zawarta była deklaracja poprawienia tych przepisów, przede wszystkim poprzez przywrócenie Państwowej Komisji Wyborczej roli organizatora wyborów. Poniżej dalsza część artykułu

Plan zakładał, że po tym, jak w niedzielę nie odbędą się wybory – z powodu niemożliwości ich organizacji przez PKW – Sąd Najwyższy uzna ich nieważność i upoważni marszałka Sejmu do rozpisania nowych wyborów. Tyle tylko, że w SN doszło do awantury o wybór kandydatów na pierwszego prezesa, a z kolei szefowa Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, choć powołana przez PiS, oburzyła się sugestią, że to politycy ustalają a priori orzeczenia SN. Do tego doszły sondaże. Choć wyborcy PiS dobrze oceniają porozumienie Kaczyńskiego z Gowinem, to równocześnie Andrzej Duda traci poparcie, a wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że tracić będzie dalej. Dziś może liczyć na 45 proc. Drugi z wynikiem niemal 20 proc. jest Szymon Hołownia. Depcze mu po piętach Władysław Kosiniak-Kamysz z bardzo dobrym jak na kandydata ludowców poparciem niemal 17 proc. Przeczytaj także: Wyborcy PiS cieszą się z kompromisu. Zadowolonych 70 proc.

Wnioski są oczywiste. Szanse na wygranie w pierwszej turze maleją, a wygrana w drugiej – zarówno z Hołownią, jak i Kosiniakiem-Kamyszem – będzie znacznie trudniejsza niż z Kidawą-Błońską. Zarówno były publicysta, jak i lider PSL mogą bowiem liczyć na odebranie prezydentowi Dudzie centrowych wyborców o konserwatywnych poglądach. Innymi słowy, mogą przyciągnąć elektorat, który dla kandydatki Platformy był nieosiągalny.

Widząc to wszystko, Jarosław Kaczyński chciwie słuchał tych polityków PiS, którzy mówili, że trzeba wykorzystać moment, kiedy ustawa już przyjęta przez Sejm i podpisana przez prezydenta daje prawną (choć konstytucyjnie wątpliwą) możliwość przeprowadzenia wyborów 23 maja i przepchnięcia łokciami oraz kolanem Andrzeja Dudy na drugą kadencję. To by oznaczało, że Gowin oraz część jego posłów odchodzi z koalicji i rozpoczyna się polityczna awantura pociągająca za sobą potężne wątpliwości dotyczące konstytucyjnej legitymacji prezydenta.

Ale dla Kaczyńskiego już nie liczył się styl, lecz po prostu ocalenie władzy, której widmo utracenia nagle pojawiło się na Nowogrodzkiej. I to właśnie ta emocja – lęk przed utratą władzy – stała się głównym doradcą. Prezes PiS dostrzegł, że sam zastawił na siebie pułapkę. Że najpierw swoim uporem, by wybory przeprowadzić jak najszybciej, a później woltą z porozumieniem z Gowinem zapędził się w kozi róg.