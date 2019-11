Szułdrzyński: Odczepcie się od Macierewicza

Politycy Platformy Obywatelskiej i Lewicy apelują do prezydenta o to, by zmienił swą decyzję w sprawie Antoniego Macierewicza, którego wyznaczył na Marszałka Seniora Sejmu IX kadencji. Uzasadniają to krytyczną oceną jego dokonań jako szefa MON w rządzie Beaty Szydło czy działalnością związaną z wyjaśnianiem katastrofy smoleńskiej. Oczywiście, można krytycznie odnosić się do aktualnej działalności politycznej – sam krytykowałem go w wielu tekstach, szczególnie dotyczących tego jak wyjaśniał katastrofę smoleńską. Warto tu przypomnieć, że od jego smoleńskiej aktywności dystansował się nawet Andrzej Duda, który powołał go na marszałka seniora, i to również Duda doprowadził do odwołania Macierewicza z MON.

