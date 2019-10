Anna Słojewska: Unia Europejska po stronie Borisa Johnsona

Owszem, być może drugie referendum przyniosłoby zwycięstwo zwolennikom pozostania we Wspólnocie. Ale nawet jeśli, to podobnie jak w pierwszym referendum, różnica głosów byłaby minimalna. Zatrzymanie w Unii kraju targanego takimi wątpliwościami co do członkostwa w UE przyniosłoby więcej szkody niż pożytku.